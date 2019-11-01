Metroda telefona dalınca raylara düştü! Dehşet anları kamerada |Video

Cep telefonuna dalan kadın trenin geldiği zannedip ilerleyince raylara düşüyor. O anlar istasyonda bulunan güvenlik kameralarına anbean böyle yansıdı. Kadının raylara düştüğü esnada gelmekte olan trenin durması ise olası bir faciayı önledi.

İspanya'nın Madrid kentinde bulunan bir metro istasyonunda güvenlik kameraları korkunç bir olayı kaydetti. Cep telefonuna dalan kadın tren gelirken metro raylarına düştü.

Telefona bakan kadın trene binmek isterken raylara düştü.

Kadın mucize eseri ölümden kurtulurken, olay anına ait bu görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı.