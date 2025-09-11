11 Eylül 2025, Perşembe

Mars'ta yaşam var mı?
Mars’ta yaşam var mı?

Mars’ta yaşam var mı?

11.09.2025 14:34
ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars'taki keşif aracı gezegende araştırma yaparken çok önemli bir veriye ulaştı. NASA Mars'ta şimdiye kadarki en net yaşam izinin bulunduğunu açıkladı.
