12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Macron sessizliğini bozdu: Seçimi kimse kazanamadı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2024 14:12
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken genel seçimlerden üç gün sonra sessizliğini bozdu. Fransız halkına hitaben bir mektup yayımlayan Macron, aşırı sağa karşı harekete geçen "cumhuriyetçi güçlere" temel prensipler etrafında çoğunluk oluşturma çağrısı yaptı. Siyasi partiler arasında uzlaşıya varıldığında hükümet kurma görevini vereceği mesajı verdi.
Macron sessizliğini bozdu: Seçimi kimse kazanamadı
Macron sessizliğini bozdu: Seçimi kimse kazanamadı
Belçika’da Filistin’in tanınması için önerge verildi
Belçika'da Filistin'in tanınması için önerge verildi
Gazze’de soykırımın ortağı Avrupa!
Gazze’de soykırımın ortağı Avrupa!
Biden’dan NATO’da ateşkes açıklaması!
Biden'dan NATO'da ateşkes açıklaması!
Biden’dan bir gaf daha: Başkan Yardımcısı Trump
Biden'dan bir gaf daha: Başkan Yardımcısı Trump
Biden’dan Zelenski’ye Putin gafı!
Biden'dan Zelenski'ye "Putin" gafı!
Tahıl Koridoru’nda yeniden Türkiye damgası!
Tahıl Koridoru'nda yeniden Türkiye damgası!
Kassam Tugaylarından işgalcilere ağır darbe!
Kassam Tugaylarından işgalcilere ağır darbe!
Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü!
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü!
NATO’da ilginin odağı!
NATO'da ilginin odağı!
NATO zirvesinde Türkiye’nin elde ettikleri!
NATO zirvesinde Türkiye’nin elde ettikleri!
Daha Fazla Video Göster