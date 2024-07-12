12 Temmuz 2024, Cuma
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Macron sessizliğini bozdu: Seçimi kimse kazanamadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken genel seçimlerden üç gün sonra sessizliğini bozdu. Fransız halkına hitaben bir mektup yayımlayan Macron, aşırı sağa karşı harekete geçen "cumhuriyetçi güçlere" temel prensipler etrafında çoğunluk oluşturma çağrısı yaptı. Siyasi partiler arasında uzlaşıya varıldığında hükümet kurma görevini vereceği mesajı verdi.