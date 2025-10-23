Louvre soygununda müdürden sert itiraf: “Büyük bir başarısızlık yaşadık”

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen tarihi soygunla ilgili açıklama yapan Müze Müdürü Laurence des Cars, güvenlik protokollerine rağmen hırsızlığın engellenemediğini söyledi. Des Cars, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolu kurulması çağrısında bulundu ve yaşananın “kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık” olduğunu belirtti. Alarm sistemlerinin çalıştığını ancak kameraların yetersiz olduğunu vurgulayan des Cars, altyapının 21. yüzyıl standartlarının gerisinde olduğunu kabul etti. Müdür, soygun sırasında personelin protokole uygun davrandığını, ziyaretçilerin hızla tahliye edildiğini söyledi. Louvre, soygun sonrası geçici olarak kapatılmış, yapılan incelemelerin ardından yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Fransa’da son dönemde müzelere yönelik hırsızlıkların artması, kültürel mirasın güvenlik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

