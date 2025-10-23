23 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları "Louvre" soygununda "kör nokta" itirafı
Giriş: 23.10.2025 11:29
Fransa’daki Louvre Müzesi’nde gerçekleşen tarihi soygunla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Le Parisien gazetesi, soygunun sadece 3 dakika 52 saniyede tamamlandığını duyurdu. Müze Müdürü Des Cars, senatoda yaptığı savunmada, müze kameralarının kör noktasından içeri girildiğini ve Apollo Galerisi’ndeki tek kameranın yanlış yöne baktığını itiraf etti.
