23 Ekim 2025, Perşembe
"Louvre" soygununda "kör nokta" itirafı
Fransa’daki Louvre Müzesi’nde gerçekleşen tarihi soygunla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Le Parisien gazetesi, soygunun sadece 3 dakika 52 saniyede tamamlandığını duyurdu. Müze Müdürü Des Cars, senatoda yaptığı savunmada, müze kameralarının kör noktasından içeri girildiğini ve Apollo Galerisi’ndeki tek kameranın yanlış yöne baktığını itiraf etti.