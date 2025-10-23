23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları "Louvre" soygununda çalınan eserlerin değeri 88 milyon euro
Louvre soygununda çalınan eserlerin değeri 88 milyon euro

"Louvre" soygununda çalınan eserlerin değeri 88 milyon euro

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 15:09
Fransa, Louvre Müzesi’nde yaşanan tarihi soygunu konuşuyor. 88 milyon euroluk hırsızlığın yalnızca 3 dakika 52 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştiği ortaya çıktı. Müzedeki güvenlik kameralarındaki ihmaller zinciri ise dikkat çekti. Müze Müdürü Laurence des Cars, Senato’da yaptığı açıklamada “Büyük bir başarısızlık yaşadık, sorumluluğu kabul ediyorum” dedi. Louvre Müzesi’nde yaşanan bu skandal, Fransa’da kültürel miras kurumlarının güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Louvre soygununda çalınan eserlerin değeri 88 milyon euro
Louvre soygununda çalınan eserlerin değeri 88 milyon euro
"Louvre" soygununda çalınan eserlerin değeri 88 milyon euro
Soykırımcı İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Louvre soygununda müdürden sert itiraf: Büyük bir başarısızlık yaşadık
Louvre soygununda müdürden sert itiraf: “Büyük bir başarısızlık yaşadık”
Rusya’dan nükleer silahlarla tatbikat
Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
2. Dünya Savaşı’ndan kalma...
2. Dünya Savaşı'ndan kalma...
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı
Louvre soygununda kör nokta itirafı
"Louvre" soygununda "kör nokta" itirafı
İşgalci İsrail’den Batı Şeria’yı ilhak kararı!
İşgalci İsrail'den Batı Şeria'yı ilhak kararı!
Gazze’de ateşkes ihlalleri!
Gazze'de ateşkes ihlalleri!
ABD Kolombiya açıklarında uyuşturucu teknesini bombaladı
ABD Kolombiya açıklarında uyuşturucu teknesini bombaladı
Kramatorsk’ta pazar alanına saldırı: Yangın çıktı
Kramatorsk’ta pazar alanına saldırı: Yangın çıktı
ABD’den iki Rus petrol devine yaptırım
ABD'den iki Rus petrol devine yaptırım
Daha Fazla Video Göster