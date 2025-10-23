"Louvre" soygununda çalınan eserlerin değeri 88 milyon euro

Fransa, Louvre Müzesi’nde yaşanan tarihi soygunu konuşuyor. 88 milyon euroluk hırsızlığın yalnızca 3 dakika 52 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştiği ortaya çıktı. Müzedeki güvenlik kameralarındaki ihmaller zinciri ise dikkat çekti. Müze Müdürü Laurence des Cars, Senato’da yaptığı açıklamada “Büyük bir başarısızlık yaşadık, sorumluluğu kabul ediyorum” dedi. Louvre Müzesi’nde yaşanan bu skandal, Fransa’da kültürel miras kurumlarının güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

