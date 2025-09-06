Londra’da Filistin eylemi protestosu: Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce gösterici, yasaklı ilan edilen "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubuna destek vermek ve İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etmek için Parlamento Meydanı’nda toplandı. Protestoya, “Defend Our Juries” adlı aktivist grup da destek verdi. Polis, gösterinin başlamasından dakikalar önce ilk gözaltıları yaparken, yüzlerce kişi gözaltına alınmayı beklemeye devam etti. Gözaltı sırasında yaşlı ve engelli bireylerin de taşınarak araçlara götürüldüğü görüldü. Göstericiler, “Soykırıma karşıyım, Filistin Eylemi’ni destekliyorum” pankartları taşıdı ve “Özgür Filistin” sloganları attı. İngiliz hükümeti, geçtiğimiz Temmuz ayında grubu yasaklı örgütler listesine almış, üyelik ve destek faaliyetlerine hapis cezası öngörmüştü. Londra’nın yanı sıra Belfast ve Edinburgh’da da benzer protestolar düzenlendi. Polis, gösteriden önce yaptığı açıklamada “herkesi gözaltına alabilecek kapasiteye” sahip olduklarını duyurmuştu.

