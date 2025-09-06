06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Londra’da Filistin eylemi protestosu: Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı
Londra’da Filistin eylemi protestosu: Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı

Londra’da Filistin eylemi protestosu: Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 19:52
İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce gösterici, yasaklı ilan edilen "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubuna destek vermek ve İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etmek için Parlamento Meydanı’nda toplandı. Protestoya, “Defend Our Juries” adlı aktivist grup da destek verdi. Polis, gösterinin başlamasından dakikalar önce ilk gözaltıları yaparken, yüzlerce kişi gözaltına alınmayı beklemeye devam etti. Gözaltı sırasında yaşlı ve engelli bireylerin de taşınarak araçlara götürüldüğü görüldü. Göstericiler, “Soykırıma karşıyım, Filistin Eylemi’ni destekliyorum” pankartları taşıdı ve “Özgür Filistin” sloganları attı. İngiliz hükümeti, geçtiğimiz Temmuz ayında grubu yasaklı örgütler listesine almış, üyelik ve destek faaliyetlerine hapis cezası öngörmüştü. Londra’nın yanı sıra Belfast ve Edinburgh’da da benzer protestolar düzenlendi. Polis, gösteriden önce yaptığı açıklamada “herkesi gözaltına alabilecek kapasiteye” sahip olduklarını duyurmuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Londra’da Filistin eylemi protestosu: Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı
Londra’da binler Gazze için tek yürek oldu
Londra'da binler Gazze için tek yürek oldu
Londra’da Filistin eylemi protestosu!
Londra’da Filistin eylemi protestosu!
İsrail’den zorla yerinden etme çağrısı!
İsrail’den zorla yerinden etme çağrısı!
İngiltere’de Gazze’ye destek eylemine polisten sert müdahale
İngiltere'de Gazze'ye destek eylemine polisten sert müdahale
İngiltere’de Gazze’ye destek eylemi
İngiltere'de Gazze'ye destek eylemi
Sis felaketi! 13 araç birbirne girdi
Sis felaketi! 13 araç birbirne girdi
Gazze’deki aileleri için endişeliler
Gazze'deki aileleri için endişeliler
Hamas’a esir takasına ilişkin tehdit
Hamas'a esir takasına ilişkin tehdit
ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor!
ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalıyor!
Avrupa Birliği’nden ’jel oje’ kararı!
Avrupa Birliği'nden 'jel oje' kararı!
Kazakistan’da rekor uyuşturucu operasyonu!
Kazakistan'da rekor uyuşturucu operasyonu!
Santa Rosa festivali öncesi 2 Türk vatandaşı tutuklandı
Santa Rosa festivali öncesi 2 Türk vatandaşı tutuklandı
Daha Fazla Video Göster