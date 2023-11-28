28 Kasım 2023, Salı
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Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk! Seçimlerde hayır oyu kullandılar
Kuzey Kore yerel seçimlerinde 1956'dan beri ilk kez "hayır" oyu kullanıldı. Seçimlerde toplam 27 bin 858 işçi, köylü, aydın ve memur; il, şehir ve ilçelerin yerel meclisleri için milletvekilli olarak seçildi.