Küresel Sumud Filosu’nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü

İsrail'in uluslararası sularda Gazze'ye ulaşmaya çalışan Sumud Filosu'ndaki aktivistleri esir almasının ardından İspanyol aktivistler ülkelerine geri döndü. Filoda bulunan aktivistler basın mensuplarına yaşadıklarını anlatırken filoda bulunan Eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau "Soykırımı her zamankinden daha fazla durdurmalıyız. Filistin'e destek ve soykırımı durdurmak için seferber olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.