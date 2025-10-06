06 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Küresel Sumud Filosu’nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2025 05:56
İsrail'in uluslararası sularda Gazze'ye ulaşmaya çalışan Sumud Filosu'ndaki aktivistleri esir almasının ardından İspanyol aktivistler ülkelerine geri döndü. Filoda bulunan aktivistler basın mensuplarına yaşadıklarını anlatırken filoda bulunan Eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau "Soykırımı her zamankinden daha fazla durdurmalıyız. Filistin'e destek ve soykırımı durdurmak için seferber olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
Küresel Sumud Filosu’nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Küresel Sumud Filosu’nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İspanyol aktivistler ülkelerine döndü
Halk Meclisi seçim sürecini yerinde takip etti
Halk Meclisi seçim sürecini yerinde takip etti
Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Ölümden kıl payı kurtuldular!
Ölümden kıl payı kurtuldular!
Başlarına dron yağdı!
Başlarına dron yağdı!
Polisten kaçarken kaza yaptılar!
Polisten kaçarken kaza yaptılar!
İtalyanlardan Gazze’ye destek yürüyüşü
İtalyanlardan Gazze'ye destek yürüyüşü
Gürcistan’da hükümete yönelik protesto
Gürcistan'da hükümete yönelik protesto
Türk aktivist filodaki son durumu A Haber’e anlattı
Türk aktivist filodaki son durumu A Haber'e anlattı
Bulgaristan’da sel felaketi
Bulgaristan'da sel felaketi
Avrupa Hamas’ın ateşkese hazırız yanıtına ne dedi?
Avrupa Hamas'ın ateşkese hazırız yanıtına ne dedi?
Ülkelerden Gazze’de ateşkes planına destek
Ülkelerden Gazze'de ateşkes planına destek
Daha Fazla Video Göster