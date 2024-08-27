Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik! Bangladeş neden karıştı? ABD ve Çin’in stratejik rekabeti mi?

Dünyanın her köşesinde, beklenmedik gelişmeler yaşanıyor ve ardı arkası da kesilmiyor. Gazze'de İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna savaşı, Afrika'da halk hareketleri ve maymun çiçeği salgını. Bu kadar yoğun gündemde Bangladeş'te Başbakan Hasina'nın, halk ayaklanmasına dayanamayıp ülkeden kaçması ise satır aralarına sıkışıp kaldı. Ancak bu istifa uluslararası sistemdeki dönüşümün ayak sesleriydi. ABD-Çin rekabeti, Asya-Pasifik bölgesinin küresel jeopolitikteki yerini daha da önemli hale getirdi. Bu açıdan Bangladeş'teki yönetim değişikliği son derece önemliydi. Detayları A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Analiz’de izliyoruz.

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