27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik! Bangladeş neden karıştı? ABD ve Çin’in stratejik rekabeti mi?

Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik! Bangladeş neden karıştı? ABD ve Çin’in stratejik rekabeti mi?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 16:12
Dünyanın her köşesinde, beklenmedik gelişmeler yaşanıyor ve ardı arkası da kesilmiyor. Gazze'de İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna savaşı, Afrika'da halk hareketleri ve maymun çiçeği salgını. Bu kadar yoğun gündemde Bangladeş'te Başbakan Hasina'nın, halk ayaklanmasına dayanamayıp ülkeden kaçması ise satır aralarına sıkışıp kaldı. Ancak bu istifa uluslararası sistemdeki dönüşümün ayak sesleriydi. ABD-Çin rekabeti, Asya-Pasifik bölgesinin küresel jeopolitikteki yerini daha da önemli hale getirdi. Bu açıdan Bangladeş'teki yönetim değişikliği son derece önemliydi. Detayları A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Analiz’de izliyoruz.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik!
Küresel rekabetin yeni merkezi: Asya-Pasifik!
Fransız siyasi kilitlendi! Cumhurbaşkanı Macron sol ittifakın adayını reddetti
Fransız siyasi kilitlendi! Cumhurbaşkanı Macron sol ittifakın adayını reddetti
Son 3 yılda yedinci seçim!
Son 3 yılda yedinci seçim!
Ankara-Şam hattında normalleşme ne aşamada?
Ankara-Şam hattında normalleşme ne aşamada?
Telegram CEO’sunun gözaltı süresi uzatıldı
Telegram CEO'sunun gözaltı süresi uzatıldı
Rusya son dönemin en büyük saldırısını gerçekleştirdi
Rusya son dönemin en büyük saldırısını gerçekleştirdi
Katar’dan İran’a kritik ziyaret
Katar'dan İran'a kritik ziyaret
ABD’den flaş ateşkes açıklaması!
ABD'den flaş ateşkes açıklaması!
Katil İsrail’den Han Yunus’ta bombalı saldırı!
Katil İsrail'den Han Yunus'ta bombalı saldırı!
Rusya’dan son dönemin en büyük hava saldırısı!
Rusya'dan son dönemin en büyük hava saldırısı!
İran-Irak sınırında patlama meydana geldi!
İran-Irak sınırında patlama meydana geldi!
Tayland’da sel ve toprak kayması!
Tayland’da sel ve toprak kayması!
Daha Fazla Video Göster