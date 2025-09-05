Körfez’de ’gökdelen’ rekabeti! Suudi Arabistan’dan 2 bin metrelik gökdelen

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasındaki gökdelen yarışı hız kesmeden devam ediyor. Suudi Arabistan, iki mega projesiyle dünyanın en yüksek binası olan Dubai’deki Burç Halife’yi geride bırakmaya hazırlanıyor. Bin metreyi aşan yüksekliğe sahip Cidde Kulesi’nin inşaatı hız kazanırken, Riyad’da ise iki bin metrelik kule için çalışmalar sürüyor.

