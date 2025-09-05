05 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Körfez'de 'gökdelen' rekabeti! Suudi Arabistan'dan 2 bin metrelik gökdelen
Körfez’de ’gökdelen’ rekabeti! Suudi Arabistan’dan 2 bin metrelik gökdelen

Körfez'de 'gökdelen' rekabeti! Suudi Arabistan'dan 2 bin metrelik gökdelen

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2025 22:30
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasındaki gökdelen yarışı hız kesmeden devam ediyor. Suudi Arabistan, iki mega projesiyle dünyanın en yüksek binası olan Dubai’deki Burç Halife’yi geride bırakmaya hazırlanıyor. Bin metreyi aşan yüksekliğe sahip Cidde Kulesi’nin inşaatı hız kazanırken, Riyad’da ise iki bin metrelik kule için çalışmalar sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Körfez’de ’gökdelen’ rekabeti! Suudi Arabistan’dan 2 bin metrelik gökdelen
Suudi Arabistan’dan 2 bin metrelik gökdelen
Suudi Arabistan'dan 2 bin metrelik gökdelen
Kansere yakalanan bıden ameliyata alındı!
Kansere yakalanan bıden ameliyata alındı!
Trump, Elon Musk’ı Beyaz Saray’a davet etmedi!
Trump, Elon Musk'ı Beyaz Saray'a davet etmedi!
DMM’den suikast iddialarına yalanlama!
DMM'den suikast iddialarına yalanlama!
Gazzeli Hind hikayesi film oldu!
Gazzeli Hind hikayesi film oldu!
İngiltere’de 16 yaş altına enerji içeceği yasağı!
İngiltere'de 16 yaş altına enerji içeceği yasağı!
Dürzilerden yeni provokasyon!
Dürzilerden yeni provokasyon!
Gazze’de okulların zili bu yıl da çalmayacak!
Gazze'de okulların zili bu yıl da çalmayacak!
26 ülke Ukrayna’ya güvenlik garantisi verecek
“26 ülke Ukrayna’ya güvenlik garantisi verecek”
Gündemde Ukrayna’ya güvenlik garantileri var
Gündemde Ukrayna'ya güvenlik garantileri var
Giorgio Armani hayatını kaybetti
Giorgio Armani hayatını kaybetti
Katil İsrail’in tankları böyle hedef alındı!
Katil İsrail’in tankları böyle hedef alındı!
Daha Fazla Video Göster