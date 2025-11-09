09 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Katil İsrail’in işkence merkezi: Rakefet
Katil İsrail’in işkence merkezi: Rakefet

Katil İsrail’in işkence merkezi: Rakefet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2025 16:26
İngiliz basını insanlık dışı koşullarıyla ün salmış İsrail'in Rakefet hapishanesini ve burada tutulan Filistinli esirlerin maruz kaldığı işkenceleri mercek altına aldı. 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırılarının ardından yeniden açılan hapishanede mahkumlar, yerin metrelerce altındaki hücrelerde gün ışığı görmeden, insanlık dışı koşullarda tutuluyor ve işkenceye maruz bırakılıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’in işkence merkezi: Rakefet
Katil İsrail’in işkence merkezi: Rakefet
Katil İsrail’in işkence merkezi: Rakefet
Danimarka’dan sosyal medya yasağı
Danimarka'dan sosyal medya yasağı
Kan gölüne dönen Gazze nasıl ayağa kalkacak?
Kan gölüne dönen Gazze nasıl ayağa kalkacak?
Pakistan-Afganistan görüşmesi neden durdu?
Pakistan-Afganistan görüşmesi neden durdu?
6,7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
6,7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Bakan Fidan ABD’ye gidiyor
Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
Modern dönemin modern silahları…
Modern dönemin modern silahları…
Suriye lideri Şara’dan Amerikalılarla basketbol diplomasisi
Suriye lideri Şara'dan Amerikalılarla basketbol diplomasisi
Kalkınma köprüsü mü borç tuzağı mı?
Kalkınma köprüsü mü borç tuzağı mı?
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD’de
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD'de
Brezilya’yı kasırga vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Brezilya'yı kasırga vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD’de hükümet kapanması 1.700’den fazla uçuşu iptal ettirdi
ABD’de hükümet kapanması 1.700’den fazla uçuşu iptal ettirdi
Daha Fazla Video Göster