Katil İsrail’in işkence merkezi: Rakefet

İngiliz basını insanlık dışı koşullarıyla ün salmış İsrail'in Rakefet hapishanesini ve burada tutulan Filistinli esirlerin maruz kaldığı işkenceleri mercek altına aldı. 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırılarının ardından yeniden açılan hapishanede mahkumlar, yerin metrelerce altındaki hücrelerde gün ışığı görmeden, insanlık dışı koşullarda tutuluyor ve işkenceye maruz bırakılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN