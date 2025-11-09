09 Kasım 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Katil İsrail’in işkence merkezi: Rakefet
İngiliz basını insanlık dışı koşullarıyla ün salmış İsrail'in Rakefet hapishanesini ve burada tutulan Filistinli esirlerin maruz kaldığı işkenceleri mercek altına aldı. 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırılarının ardından yeniden açılan hapishanede mahkumlar, yerin metrelerce altındaki hücrelerde gün ışığı görmeden, insanlık dışı koşullarda tutuluyor ve işkenceye maruz bırakılıyor.