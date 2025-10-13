Katil İsrail’de ABD Başkanı Trump’a şov: Evinize hoş geldiniz

İsrailli aktivistler, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin önünde kumlara, Gazze'den İsrail'e geri dönecek olan İsrailliler için "Evinize Hoş Geldiniz" ve Trump'a teşekkür görselleri çizdi.

