İsrailli esirler: İsrail hükümetinin bizi susturduğu yeter

İsrail'in 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esirlere ait yeni bir görüntü paylaştı. İsrail basını, esirlerin Elkana Bohbot ve Yosef-Haim Ohana olduğunu belirtti. Görüntülerde konuşan esirler, 21 ve 22 numaralı esirler olduklarını ifade ederek, düne kadar bir isimlerinin, kimliklerinin ve umutlarının olduğunu ancak artık sadece bir sayıdan ibaret olduklarını belirttiler. Anlatacakları şeylerin Hamas tarafından kendilerine zorla söyletilmediğini ve videonun bir psikolojik savaş aracı olmadığını aktaran esirler, "Sesimizi duyurmak için onlara yalvaran ve isteyen bizdik. Lütfen sesimizi duyun" dediler.

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