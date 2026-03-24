İsrail'in kirli planı: "Lübnan'ı Gazze'ye çevirecekler"

Ateşkes görüşmelerini paravan olarak kullanan işgalci İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik vahşi saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Katil İsrail, başkent Beyrut'un Dahiye semti başta olmak üzere sivil yerleşim yerlerine gece saatlerinde 10 ayrı hava saldırısı düzenlendi. Yıkımın merkezinden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in sivil altyapıları ve köprüleri hedef alarak Lübnan'ın güneyini tıpkı Gazze gibi insansızlaştırma planını devreye soktuğunu bildirdi.