İsrail’in deri ve organ ticareti! İsveçli doktordan İsrail ifşası

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları nedeniyle binlerce şehit haberleriyle beraber bazı ailelerin cenazelerinin de kayıp olduğu bilgileri dünya gündeminde yeni bir skandal oluşmasına neden oldu. 2009 yılında kendisini Filistinli bir diş hekimi olarak tanıtan kadınla yapılan röportaj görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.