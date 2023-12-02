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İsrail yine mülteci kampını vurdu

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Giriş: 02.12.2023 16:58
Gazze'de bir haftadır devam eden geçici ateşkesin sona ermesiyle İsrail katliamlarına yeniden başladı. İsrail Gazze'de mülteci kampını vurdu! Son durumu, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Gazze sınırından aktardı.
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