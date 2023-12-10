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İsrail yardımları ateşe verdi

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Giriş: 10.12.2023 17:02
Güncelleme:10.12.2023 17:02
Gazze'yi işgal eden İsrail Ordusu, diğer yandan da yardımların sivillere ulaştırılmasına engel oluyor. İsrail askeri Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerini ateşe verdi.
İsrail yardımları ateşe verdi
İsrail yardımları ateşe verdi
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