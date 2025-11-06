06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı

İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2025 19:06
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı başlattığını duyurarak, saldırılarda Hizbullah’a ait noktaların hedef alınacağını iddia etti. Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut’un güney banliyölerinde alçak uçuş yaptığını bildirdi. İsrail ordusu, saldırılar öncesi Lübnan'ın güneyindeki Ayta al-Jabal, Taybeh ve Tayr Debba bölgeleri için tahliye uyarısı yayınlamıştı. Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı
Katil İsrail ordusu Orta Doğu’yu ateşe atıyor! Bu kez Lübnan’a saldırdılar
Katil İsrail ordusu Orta Doğu'yu ateşe atıyor! Bu kez Lübnan'a saldırdılar
Avrupa Galatasaray’ı konuşuyor
Avrupa Galatasaray'ı konuşuyor
Türkiye’nin yükselişi İsrail’i endişelendiriyor
Türkiye'nin yükselişi İsrail'i endişelendiriyor
ABD ile Çin arasında yapay zeka yarışı! NVIDIA: Çin ABD’yi yenecek
ABD ile Çin arasında yapay zeka yarışı! NVIDIA: Çin ABD’yi yenecek
Rusya’dan ABD’ye nükleer gözdağı!
Rusya'dan ABD'ye nükleer gözdağı!
Trump: New York komünistlere teslim
Trump: New York komünistlere teslim
YouTuber neden Louvre soygununa katıldı?
YouTuber neden Louvre soygununa katıldı?
Ayı alarmı: Ordu devreye girdi
Ayı alarmı: Ordu devreye girdi
Elon Musk Tesla Tiny House satacak
Elon Musk Tesla Tiny House satacak
Brezilya’da korku dolu anlar!
Brezilya'da korku dolu anlar!
Hamas 1 esirin daha cansız bedenini teslim etti
Hamas 1 esirin daha cansız bedenini teslim etti
Daha Fazla Video Göster