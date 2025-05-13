13 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı!
İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı!

İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2025 17:58
İsrail, saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında alıkoyduğu 9 Filistinliyi bugün serbest bıraktı. Filistinli kaynaklar, Han Yunus’un doğusunda serbest bırakılan Filistinli mahkumların sağlık kontrolleri için Deir El Balah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi. Adı açıklanmayan yetkililer, serbest bırakılan mahkumların tutuklu bulundukları sürede çeşitli işkencelere maruz kaldığını ifade etti. Özgürlüğüne kavuşan Muhammed Halil Zakzouk, İsrail güçleri tarafından Ramazan ayında alıkonduğunu ifade ederek, maruz kaldığı işkence nedeniyle konuşmakta zorluk çektiğini dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı!
Trump Veliaht Prens Selman’la görüştü!
Trump Veliaht Prens Selman'la görüştü!
İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı!
İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı!
İngiltere başbakanın evini kim kundakladı?
İngiltere başbakanın evini kim kundakladı?
Fayın kırılma anı kamerada
Fayın kırılma anı kamerada
ABD Rus gazını Avrupa’ya mı satacak?
ABD Rus gazını Avrupa'ya mı satacak?
Asya Pasifik’te Hımaars gerilimi!
Asya Pasifik’te Hımaars gerilimi!
Trump Suudi Arabistan’da! Dikkat çeken detay
Trump Suudi Arabistan’da! Dikkat çeken detay
Yeni papanın ilk ziyareti Türkiye’ye olacak
Yeni papanın ilk ziyareti Türkiye’ye olacak
İngiltere ile AB arasında ortak savunma!
İngiltere ile AB arasında ortak savunma!
Ukraynalı askerler eğitimlerine devam ediyor
Ukraynalı askerler eğitimlerine devam ediyor
İsrail Nasır Hastanesi’ne saldırdı
İsrail Nasır Hastanesi'ne saldırdı
Kanlaon Yanardağı’nda patlamalar!
Kanlaon Yanardağı’nda patlamalar!
Daha Fazla Video Göster