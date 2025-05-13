İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı!

İsrail, saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında alıkoyduğu 9 Filistinliyi bugün serbest bıraktı. Filistinli kaynaklar, Han Yunus’un doğusunda serbest bırakılan Filistinli mahkumların sağlık kontrolleri için Deir El Balah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi. Adı açıklanmayan yetkililer, serbest bırakılan mahkumların tutuklu bulundukları sürede çeşitli işkencelere maruz kaldığını ifade etti. Özgürlüğüne kavuşan Muhammed Halil Zakzouk, İsrail güçleri tarafından Ramazan ayında alıkonduğunu ifade ederek, maruz kaldığı işkence nedeniyle konuşmakta zorluk çektiğini dile getirdi.

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