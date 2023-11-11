İsrail 20 yılda onlarca hastaneyi vurdu

İsrail acımasızlığı ile tarihe geçti. Siyonist devlet, abluka altındaki Gazze Şeridinde hastaneleri de hedef almasıyla kendisine yönelik tepkileri artırmıştı. Ancak bu hastane bombalama zalimliği yeni değil, öyle ki İsrail 20 yıldan fazla süredir hastaneleri bilinçli şekilde hedef alıyor.