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İspanya’da kimyasal ürün deposunda yangın!

İspanya’da kimyasal ürün deposunda yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 23:48
İspanya’nın Sevilla kenti yakınlarında bulunan Alcala de Guadaira'daki La Red sanayi sitesinde yer alan kimyasal ürün deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede büyüdü. Yetkililer, sağlığa zararlı maddelerin havaya karışma ihtimaline karşı bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Plainsur'a ait depodaki tüm işçilerin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, depoda mahsur kalan olmadığını ifade etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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İspanya’da kimyasal ürün deposunda yangın!
İspanya’da kimyasal ürün deposunda yangın!
İspanya’da kimyasal ürün deposunda yangın!
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