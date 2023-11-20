20 Kasım 2023, Pazartesi
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İspanya'da duygulandıran deney! Gazze'de katledilen bebeklerin sesi oldu
Katil İsrail 7 Ekim Cumartesi günü Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda binlerce sivili katletti. Havadan, denizden ve karadan Gazze'ye ölüm yağdıran terör ordusuna tepkiler çığ gibi büyürken, duygulandıran bir deneye imza atıldı. İspanya'da Filistin hassasiyetini artırmak için anlamlı bir sosyal deney yapıldı. Filistinli bebeklere ait fotoğraflar, yanında bir not ile yaprakların altına gizlendi. Hoparlör ile de ağlama sesleri verildi. Sesleri duyanların durumu fark ettiğinde verdiği tepki ise kameraya kaydedildi.