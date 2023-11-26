İşgalci İsrail’den insan deri ve organ bankası skandalı

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları nedeniyle binlerce şehit haberleriyle beraber bazı ailelerin cenazelerinin de kayıp olduğu bilgileri dünya gündeminde yeni bir skandal oluşmasına neden oldu. 2009 yılında kendisini Filistinli bir diş hekimi olarak tanıtan kadınla yapılan röportaj görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin İsrail ile ilgili 14 yıl önceki İsveç kaynaklı haberinde, “İsrailli doktorların, öldürülen Filistinlilerin organlarını ve derilerini ailelerinin rızası olmadan topladığı”na ilişkin ifadeler yer aldı. ‘Deri ve organ bankası’ itirafı ile gündeme gelen görüntüler kayıp cesetlerin akıbetini ortaya koydu. 7 Ekim’de başlayan savaşta özellikle hastaneleri hedef alan işgalcilerin Şifa Hastanesine yaptığı saldırısı esnasında işgalciler tarafından Filistinli cesetlerin bir kısmının kaçırıldığı aktarıldı. İşte habere dair tüm detaylar…