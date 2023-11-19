19 Kasım 2023, Pazar
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İşgalci İsrail ordusu dökülüyor! Mezarlık yetkilisi itiraf etti: Saatte bir cenaze gömüyoruz
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı devam ederken, Hamas ile çatışmaya giren katil İsrail ordusu dökülmeye devam ediyor. Katil İsrail'in medyasında yayınlanan bir videoda, David Oren Baruch ve Lior Yamin isimli mezarlık yetkilileri her saat başı bir İsrailli askerin cenazesini gömdüklerini itiraf etti.