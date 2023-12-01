İran ve Umman donanmaları Hürmüz Boğazı'nda tatbikatta

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nda ABD'ye gözdağı gibi tatbikat düzenliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan aktardı.

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