İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı

İran Devlet Televizyonu, İsrail’in gizli nükleer faaliyetlerine dair belgeler, fotoğraflar ve görüntüleri "Örümceğin Gizli Hazinesi" adlı belgeselle kamuoyuna sundu. Yayınlanan belgelerde, İsrail’in nükleer silah projelerine ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin destek verdiği öne sürüldü. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin İsrail ile işbirliği yaptığına dair bilgiler ve Grossi’ye ait kişisel fotoğraflar da paylaşıldı. Belgeselde, İsrail içerisinden çekilmiş video kayıtları ile Savunma Bakanı Israel Katz’a ait olduğu iddia edilen bir evin görüntüsü de yer aldı. İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, milyonlarca sayfa bilginin kapsamlı bir operasyonla İran’a getirildiğini açıkladı. Hatib, belgelerde İsrail’in silah projeleri, nükleer tesisleri, araştırmacıları ve uluslararası ortaklarının bilgilerine ulaşıldığını belirtti. Operasyonun son derece karmaşık olduğunu vurgulayan Hatib, açıklananların yalnızca küçük bir kısmı olduğunu söyledi. Belgeler arasında ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail ile işbirliğini gösteren kayıtların bulunduğu ifade edildi. Hatib, bu bilgilerin işlenmesiyle nükleer projelere bağlı kişi ve örgütsel ağların deşifre edileceğini kaydetti. İsrail’in hassas tesislerinin koordinatlarının 12 günlük savaş sırasında İran’ın füze birliklerine aktarıldığı da belgeselde yer aldı. Hatib, ABD yönetiminin ve senatörlerin UAEA’ya baskı yaparak İran’ın barışçıl nükleer programına dair bilgileri İsrail’e aktardığını da söyledi. Belgelerde İsrail’in içinden çok sayıda personelin İran’la işbirliği yaptığı iddia edildi. Bu işbirliğinin nedenleri arasında maddi kazanç ile Netanyahu’ya duyulan nefretin bulunduğu öne sürüldü. Hatib, İsrail’in en gizli merkezlerine sızılarak askeri, nükleer ve bilimsel alanlarda kritik bilgilere ulaşıldığını vurguladı. İran’ın iddiasına göre açıklanan bilgiler, ABD ve Avrupa’nın İsrail’in gizli projelerine verdiği desteği açıkça gözler önüne seriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN