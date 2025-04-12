İran-ABD görüşmeleri Umman’da başlıyor! Diplomasi yeniden devreye girecek mi?

İran ve ABD yeni bir nükleer anlaşma için bugün Umman’da masaya oturacak. Görüşme öncesi Beyaz Saray'dan İran'a yine tehdit mesajı gelirken İran'dan ABD'nin tehditleri bir kenara bırakması halinde anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Tahran'dan ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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