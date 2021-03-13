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Irak’ın kaderini değiştiren gün! Özgürlük…Kaos… İç savaş… Terör

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2021 11:11
Güncelleme:13.03.2021 11:12
ABD’nin Irak'ı işgalinin üzerinden 18 yıl geçti. O günlerde Irak'ta yaşananları daha iyi anlamak için ABD’yi derinden sarsan 11 Eylül saldırılarını hatırlatmak gerekiyor. Çünkü her şey ülke tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kabul edilen New York'taki İkiz Kuleler'e ve Pentagon'a düzenlenen saldırıların ardından başladı. Dünya düzeni değişiyor "ulusal güvenlik" algısı yeniden şekilleniyordu. Saldırıları El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin üstlendi. ABD’nin 11 Eylül saldırılarına karşı ilk hamlesi de Afganistan'a girmek oldu. Afganistan'ın hemen ardından ise Irak gelecekti. Aslında Washıngton yönetimi işgalden aylar önce Irak işgalinin sinyallerini vermişti. Peki bölgedeki tüm dinamikleri değiştiren işgalden hemen önce neler yaşandı? İşte Iraklıların unutamadığı o "son gün".
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