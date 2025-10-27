İngiltere’den Irak itirafı

2003 yılında Irak; İngiltere ve ABD tarafından işgal edildi. Yıllar boyunca süren istikrarsızlık ve çatışma ortamı sebebiyle yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Ülke parçalanma noktasına geldi. İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson da katıldığı programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. "Kimse Saddam sonrasını planlamamıştı. Egemen bir ülkenin rejimini çökerttik ama sonrasına ilişkin hiçbir plan yoktu" dedi.

