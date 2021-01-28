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İngiltere'de 10 gün karantina şartı
İngiltere'de bazı ülkelerden gelenlerin 10 gün süreyle otellerde karantinada tutulmasına karar verildi. Uygulamanın yüksek risk grubundaki 30 ülkeyi kapsaması planlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
İngiltere'de bazı ülkelerden gelenlerin 10 gün süreyle otellerde karantinada tutulmasına karar verildi. Uygulamanın yüksek risk grubundaki 30 ülkeyi kapsaması planlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, virüsün yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıkladı.