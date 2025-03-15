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İngiltere Başbakanı Starmer’dan ateşkes resti: İster erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak

İngiltere Başbakanı Starmer’dan ateşkes resti: "İster erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 18:43
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 26 ülkenin katıldığı çevrimiçi Ukrayna Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya’ya ateşkes konusunda mesaj yollayarak, "Dünya harekete geçmeli. Boş sözleri ve şartları bırakın. Mesajım net, ister erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak" dedi.
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İngiltere Başbakanı Starmer’dan ateşkes resti: İster erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak
İngiltere Başbakanı Starmer’dan ateşkes resti!
İngiltere Başbakanı Starmer’dan ateşkes resti!
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