Husilerden İsrail’e İHA saldırısı!

Husilerden İsrail'e İHA saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 18:57
Yemenli Husiler’in İsrail’in Eilat şehrine gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
