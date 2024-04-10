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Hollanda'da bayram sabahı! Müslümanlar amsterdam'da bayram namazı için camilere akın etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 09:23
A Haber muhabiri Fatih Özyar, binlerce Müslümanın bayram namazını eda ettiği başkent Amsterdam'da. Binlerce Müslümanın bayram sevinci A Haber kameralarına yansıdı.
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