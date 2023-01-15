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Hintli yolcu saniye saniye kaydetti: Nepal'deki uçağın düşme anı

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Giriş: 15.01.2023 22:20
Nepal'de düşen yolcu uçağında yer alan Hintli bir yolcunun, yere çakılmadan hemen önce sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve düşüşü saniye saniye kaydettiği iddia edildi.
Nepal’deki uçağın düşme anı
Nepal'deki uçağın düşme anı
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