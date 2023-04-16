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Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında öldürüldü

İHA
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Giriş: 16.04.2023 12:52
Hindistan’da eski siyasetçi Atiq Ahmed ve kardeşi Eşref Ahmed, polis koruması altında hastaneye götürüldükleri sırada yapılan canlı yayında başlarından vurularak öldürüldü.
Canlı yayında öldürüldü
Canlı yayında öldürüldü
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