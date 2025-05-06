Hindistan’dan Pakistan’a üç koldan askeri saldırı: Sınırda patlama sesleri, gerilim tırmanıyor

Pakistan Askeri Sözcüsü, Hindistan ordusunun üç farklı bölgeden eş zamanlı askeri saldırı başlattığını açıkladı. Bahawalpur ve Muzafferabad kentlerinde art arda patlama sesleri duyulduğu bildirilirken, bölgede güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırıların ardından iki ülke arasında gerilimin yeniden tırmandığı belirtiliyor.

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