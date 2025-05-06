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Hindistan’dan Pakistan’a üç koldan askeri saldırı: Sınırda patlama sesleri, gerilim tırmanıyor

Hindistan'dan Pakistan'a üç koldan askeri saldırı: Sınırda patlama sesleri, gerilim tırmanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 23:25
Pakistan Askeri Sözcüsü, Hindistan ordusunun üç farklı bölgeden eş zamanlı askeri saldırı başlattığını açıkladı. Bahawalpur ve Muzafferabad kentlerinde art arda patlama sesleri duyulduğu bildirilirken, bölgede güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırıların ardından iki ülke arasında gerilimin yeniden tırmandığı belirtiliyor.
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Hindistan’dan Pakistan’a üç koldan askeri saldırı: Sınırda patlama sesleri, gerilim tırmanıyor
Hindistan’dan Pakistan’a üç koldan askeri saldırı!
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