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Gigi Hadid kan donduran sistemi paylaştı: İsrailli profesörden korkunç itiraf!

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Giriş: 28.11.2023 15:22
Uzun yıllardır konuşulan, İsrailli yetkililerin yıllar önce kabul ettiği İsrail'in Filistinlilerden organ ve deri çaldığı iddiaları bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid yıllar önce İsrailli profesörün kan donduran itirafını yeniden paylaştı. Videoda İsrail'in Filistinli tutukluların ölü bedenlerini organ bankası için kullandığı anlatılırken İnsan Hakları Örgütü rakamlarla korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan soykırımın organ ticaretiyle olan bağlantılarına ilişkin raporlar kan dondurdu.
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