18 Ekim 2025, Cumartesi

Gazze'ye umut taşıyan 17. İyilik Gemisi Mısır'a ulaştı

Gazze’ye umut taşıyan 17. İyilik Gemisi Mısır’a ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 00:22
AFAD koordinasyonunda Gazze’ye insani yardım götüren 17. İyilik Gemisi, Mersin’den hareketinin ardından Mısır’ın El Ariş Limanı’na ulaştı. “Akdeniz” isimli gemide, Gazzelilere ulaştırılmak üzere 900 ton gıda, konserve ve çocuk maması bulunuyor. AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen yardım faaliyetlerinde, Ekim 2023’ten bu yana 17 gemi ve 14 uçakla 102 bin tondan fazla insani yardım bölgeye sevk edildi.
