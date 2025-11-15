Gazze’de çadırları sel vurdu: “Bu yaşamak değil, ölüm daha iyi”

Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağış, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybederek çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinliyi bir kez daha vurdu. Deir el-Balah’taki El-Meş'ala kampında çadırlar sel sularına teslim olurken, giysi ve yataklar kullanılamaz hale geldi. “Bu yaşamak değil, ölüm daha iyi” sözleriyle çaresizliğini anlatan siviller, yağmurdan korunacak yeni bir yer bulmak için mücadele ediyor.

