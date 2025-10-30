Gazze’de ateşkes pamuk ipliğine bağlı!

Gazze’de 10 Ekim’de sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusu yine sözünde durmadı, ateşkesi ihlal etti. Her ne kadar anlaşma yeniden devreye alınsa da yaşananlar, ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm risklere rağmen Ankara başta olmak üzere bölge ülkeleri süreci yakından takip ediyor. Öte yandan, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in adı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planında yeniden gündeme geldi. Blair’in Gazze’yi yönetmeyeceği ancak kurulacak imar fonunun başında yer almasının planlandığı belirtiliyor. Gazze’nin yeniden inşası için gereken miktarın 50 ila 70 milyar dolar arasında olduğu ifade ediliyor.

