30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze'de ateşkes pamuk ipliğine bağlı!
Gazze’de ateşkes pamuk ipliğine bağlı!

Gazze'de ateşkes pamuk ipliğine bağlı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 09:11
Gazze’de 10 Ekim’de sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusu yine sözünde durmadı, ateşkesi ihlal etti. Her ne kadar anlaşma yeniden devreye alınsa da yaşananlar, ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm risklere rağmen Ankara başta olmak üzere bölge ülkeleri süreci yakından takip ediyor. Öte yandan, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in adı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planında yeniden gündeme geldi. Blair’in Gazze’yi yönetmeyeceği ancak kurulacak imar fonunun başında yer almasının planlandığı belirtiliyor. Gazze’nin yeniden inşası için gereken miktarın 50 ila 70 milyar dolar arasında olduğu ifade ediliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de ateşkes pamuk ipliğine bağlı!
Hastalıklı maymunlar firar etti
“Hastalıklı maymunlar” firar etti
Çin ve ABD arasında normalleşme süreci mi başlıyor?
Çin ve ABD arasında normalleşme süreci mi başlıyor?
Gazze’de ateşkes pamuk ipliğine bağlı!
Gazze'de ateşkes pamuk ipliğine bağlı!
Bu nasıl bir ateşkes?
"Bu nasıl bir ateşkes?"
Trump ve Şi’den Güney Kore’de kritik buluşma: Uzun yıllar sürecek harika bir ilişkimiz olacak
Trump ve Şi'den Güney Kore’de kritik buluşma: “Uzun yıllar sürecek harika bir ilişkimiz olacak”
Pakistan Savunma Bakanı Asif’ten sert çıkış: Taliban’ın tehditleri gösterişten ibaret
Pakistan Savunma Bakanı Asif’ten sert çıkış: “Taliban’ın tehditleri gösterişten ibaret”
ABD Başkanı’ndan taklit!
ABD Başkanı'ndan taklit!
Trump’tan Güney Kore çıkarması: Birçok konuda sonuca ulaştık
Trump’tan Güney Kore çıkarması: “Birçok konuda sonuca ulaştık”
Apartmanda patlama: 2 ölü
Apartmanda patlama: 2 ölü
Yapay yağmur denemelerine rağmen...
"Yapay yağmur" denemelerine rağmen...
Güney Kore’de Trump karşıtı gösteri
Güney Kore'de Trump karşıtı gösteri
Brezilya’da uyuşturucu operasyonu
Brezilya'da uyuşturucu operasyonu
Daha Fazla Video Göster