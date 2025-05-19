Gazze dünyanın gözleri önünde eriyor! Her güne yeni bir katliam

İsrail, Gazze'de her gün en az 100 Filistinliyi katlediyor. İsrailli milletvekili Zivi Sukkot, sarfettiği "100 kişiyi öldürdük ve kimsenin umurunda olmadı" sözleriyle dünyanın kayıtsızlığını ortaya koymuş oldu. Avrupa'dan ise İsrail'e karşı devlet düzeyinde sesler yeni yeni yükselmeye başladı.

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