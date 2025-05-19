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Gazze dünyanın gözleri önünde eriyor! Her güne yeni bir katliam

Gazze dünyanın gözleri önünde eriyor! Her güne yeni bir katliam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 10:37
İsrail, Gazze'de her gün en az 100 Filistinliyi katlediyor. İsrailli milletvekili Zivi Sukkot, sarfettiği "100 kişiyi öldürdük ve kimsenin umurunda olmadı" sözleriyle dünyanın kayıtsızlığını ortaya koymuş oldu. Avrupa'dan ise İsrail'e karşı devlet düzeyinde sesler yeni yeni yükselmeye başladı.
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Gazze dünyanın gözleri önünde eriyor! Her güne yeni bir katliam
Gazze dünyanın gözleri önünde eriyor!
Gazze dünyanın gözleri önünde eriyor!
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