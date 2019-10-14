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14.10.2019

Gazeteci mi terör sözcüsü mü? Gülnur Aybet'ten FOX spikerine tokat gibi sözler |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Türkiye 30 km. derinliğe inerek stratejik bakımdan önemli olan M4 karayolunda kontrolü sağladı. Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri de terör unsurlarından temizlendi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, dün İngiliz Channel 4 News kanalına konuk olmasının ardından bu kez de Trump yanlısı Fox News’e konuk oldu. Fox News spikeri Leland Vittert’in programına konuk olan Prof. Dr. Aybet, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili değerlendirmeleri, Fox spikerinin zoruna gitti. Gazeteci gibi değil adeta terör sözcüsü gibi davranan Fox spikeri, Aybet’i konuşturmamak için elinden geleni yaptı. Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan Fox spikeri, YPG destekçisi olduğunu ve Türkiye düşmanlığını açıkça ortaya serdi.

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