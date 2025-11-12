Fung-wong tayfunu Tayvan’ı vurdu: 8 binden fazla kişi tahliye edildi

Filipinler’in ardından Tayvan’ı etkisi altına alan Fung-wong Tayfunu, şiddetli yağış ve rüzgarla adayı felç etti. 51 kişinin yaralandığı felakette 10 şehir ve kasabada 8 binden fazla kişi tahliye edilirken, binlerce hanede elektrik ve su kesintisi yaşandı. Yetkililer, “dağlık bölgelere gitmeyin” uyarısı yaptı.

