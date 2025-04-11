Fransız Meclisi’nde Gazze protestosu! ABD büyükelçiliği havuzunu kırmızıya boyadılar

Fransız Meclisi’nde muhalif vekiller, Gazze'de İsrail tarafından katledilen çocukların resimlerinin olduğu afişleri açtı. Öte yandan İngiltere'de Greenpeace aktivistleri, ABD'nin İsrail'e silah satışını protesto etmek amacıyla ABD'nin Londra Büyükelçiliği önündeki havuza kan kırmızısı boya attı. Çevreci örgüt Greenpeace İngiltere yaptığı açıklamada, 12 aktivistin ABD'nin İsrail'e silah satışının Gazze'de yol açtığı ölüm ve yıkıma dikkati çekmek amacıyla ABD büyükelçiliğini kısmen çevreleyen havuza 300 litre kan kırmızısı boya attıklarını bildirdi. 6 aktivist gözaltına alındı.

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