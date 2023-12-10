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Fransa Kızıldeniz'de 2 İHA düşürdü

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Giriş: 10.12.2023 17:00
Fransız donanması, Yemen açıklarında 2 insansız hava aracını Kızıldeniz'e düşürdü. A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan ayrıntıları aktardı.
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