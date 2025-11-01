Filistinli esirlere cinsel işkence! Skandalı ortaya çıkaran başsavcı istifa etti

İsrail bir kez daha Filistinlilere yaptıkları işkence ve istismarla sarsıldı. İsrail ordusu askeri başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, Filistinli bir esirin askeri hapishanede cinsel istismara maruz kaldığı görüntüleri basına sızdırmıştı. Askeri başsavcı baskılar sonucu istifa etti.

