Haberler Dünya Videoları Filistinli esirlere cinsel işkence! Skandalı ortaya çıkaran başsavcı istifa etti
Filistinli esirlere cinsel işkence! Skandalı ortaya çıkaran başsavcı istifa etti

Filistinli esirlere cinsel işkence! Skandalı ortaya çıkaran başsavcı istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 11:37
İsrail bir kez daha Filistinlilere yaptıkları işkence ve istismarla sarsıldı. İsrail ordusu askeri başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, Filistinli bir esirin askeri hapishanede cinsel istismara maruz kaldığı görüntüleri basına sızdırmıştı. Askeri başsavcı baskılar sonucu istifa etti.
