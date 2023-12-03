Etna'dan lav ve kül püskürüyor! Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı yeniden faaliyette

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı Etna, yeniden faaliyette. 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yanardağdan lav ve kül püskürüyor. Peki bu durum herhangi bir tehlikeye yol açıyor mu? İtalya'dan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı gelişmeleri aktardı.

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