Endonezya’dan tarihi çıkış: Gazze’ye 20 bin barış gücü göndermeye hazırız

Endonezya’dan tarihi çıkış: “Gazze’ye 20 bin barış gücü göndermeye hazırız”

Giriş: 23.09.2025 20:46
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda konuşan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ülkesinin barış için somut adım atmaya hazır olduğunu açıkladı. “Gazze veya barışa ihtiyaç duyulan herhangi bir yere 20 bin barış gücü askeri göndermeye hazırız” diyen Subianto, bağımsız Filistin vurgusu yaptı. Endonezya’nın sömürgecilik döneminde yaşadığı acıları hatırlatan Subianto, “Filistinlilere adalet ve meşruiyet reddedilirken sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı. İsrail’in güvenliğinin de korunması gerektiğini belirten Subianto, “Gerçek barış ancak iki tarafın hakkı teslim edildiğinde mümkündür. Bu belki bir rüya, ama birlikte çalışmamız gereken güzel bir rüya” diye konuştu.
