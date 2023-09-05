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Dünyaca ünlü çöl festivali “Burning Man” çamura gömüldü: 1 ölü

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Giriş: 05.09.2023 09:53
ABD'nin çölde düzenlenen ünlü festivallerinden Burning Man'i sağanak vurdu. Çamura dönüşen toprak nedeniyle binlerce kişi çölün ortasında sınırlı gıda ile mahsur kaldı. Bölgeye çamur nedeniyle karadan ulaşım sağlanamazken yağmur havadan ulaşımı da engelliyor.
Ünlü festival çamura gömüldü: 1 ölü ÜNLÜ FESTİVAL ÇAMURA GÖMÜLDÜ: 1 ÖLÜ

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